«Не стільки дратує, скільки нудить»: Усик висловився про позицію Ломаченка щодо війни в Україні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українець Олександр Усик, який у серпні проведе бій із британцем Даніелем Дюбуа, став на захист свого колеги та кума Василя Ломаченка, який отримує багато критики від співвітчизників через інертну позицію щодо війни у його рідній країні.

«Василь взагалі майже не говорить нічого — давайте заглянемо в його аккаунт у Instagram (закритий для мешканців України. — Прим.). Однак у перший же день війни він записався до лав армії. Якщо він щось не говорить уголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну. Але ми на війні. І багатьох людей не так дратує, скільки нудить від того, що відбувається. Щодня є жертви, хтось умирає. І, мабуть, з цієї причини на Василя зляться, що він не висловлюється проти ворога. В результаті він отримує ненависть. Але хочу уточнити, що Василь є українцем, який підтримує свою країну. Він підтримував її та завжди підтримуватиме.

І те, що я не побував на його останньому бою з Девіном Хейні, аж ніяк не означає про наші зіпсовані стосунки. Він мій близький друг, якого я люблю та поважаю, він мій брат. Але моя дружина тоді святкувала свій день народження, їй виповнилося 35 років, круглий ювілей, тож я готував їй свято і ніяк не міг поїхати на бій Василя", — цитує Усика польське видання Przegląd Sportowy.

Тим часом стало відомо, що команда нашого чемпіона підписала контракт із агентством Skill Challenge Entertainment із Саудівської Аравії, яке організовувало бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа. У планах компанії організувати у грудні вечір боксу, в рамках якого в рингу зійдуться Олександр Усик із Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа з Деонтеєм Уайлдером.

CONFIRMED

Unified Heavyweight Champion Oleksandr Usyk був офіційно signed with Saudi Arabia's Skills Challenge Entertainment. pic.twitter.com/yO2D1FJ66a - EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) June 3, 2023

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик приїхав на фронт до українських воїнів та відправив «подарунок» рашистам.

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