37.10 / 37.58 39.94 / 40.65
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Дружина Усика «розсекретила» підлі плани рашистів

17:04 30 травня 2023
Катерина Усик

Дружина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, яка дала безкоштовну пораду «німим ізгоям» із росії, пояснила нещодавню атаку дронів на москву та підмосков'я намірами рашистів звинуватити в усьому Україну, хоча вони самі й нападають на свою територію.

«рашка — божевільна країна, яка вбиває і своїх, і чужих. Сьогоднішня атака на масковію це підтверджує — вони самі б'ють себе, щоб був привід ще більше бити нас! Я не знаю, що ще може бути гіршим за ті злочини, які вже є! Їм усе повернеться. Життя довге і воно не залежить лише від одного гноміка молеподібного.

Р.S. Співчуваю всім, хто страждає від сусідів", — написала Катерина Усик на своїй сторінці у Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика зізналася у давній «любові» до росії.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовослужбовці

«Підставою для звільнення є саме зміна сімейних обставин»: що чекає на військовослужбовців строкової служби

Знищені будинки в Авдіївці

Останнє мертве місто у війні: астрологиня розповіла, чи вдасться ворогу захопити Запоріжжя та Дніпро

права

Водіїв змусять постійно складати іспити для оновлення посвідчення: що відомо про терміни

огірки

Дайте розсаді це корисне підживлення: до ранку огірків наросте 50 відер — стомитесь збирати врожай

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту