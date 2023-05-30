Дружина Усика «розсекретила» підлі плани рашистів

Дружина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, яка дала безкоштовну пораду «німим ізгоям» із росії, пояснила нещодавню атаку дронів на москву та підмосков'я намірами рашистів звинуватити в усьому Україну, хоча вони самі й нападають на свою територію.

«рашка — божевільна країна, яка вбиває і своїх, і чужих. Сьогоднішня атака на масковію це підтверджує — вони самі б'ють себе, щоб був привід ще більше бити нас! Я не знаю, що ще може бути гіршим за ті злочини, які вже є! Їм усе повернеться. Життя довге і воно не залежить лише від одного гноміка молеподібного.

Р.S. Співчуваю всім, хто страждає від сусідів", — написала Катерина Усик на своїй сторінці у Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика зізналася у давній «любові» до росії.

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