Результати перших торгів на Prozorro на постачання продуктами харчування армії, на яких було зекономлено 6 млрд грн, можуть скасувати через суд. Міноборони та уряд готують постанову, яка продовжує договори із скандальними постачальниками ще на 3 місяці.

Про це заявив політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на сайті «Цензор.нет».



«6 червня 2023 року відбулися перші торги в системі ProZorro щодо харчування для військових на друге півріччя 2023 року. Як стверджує член антикорупційної ради МО, відома волонтерка Дана Ярова, ціна лотів складала близько 24 млрд грн, а проторгували понад 18 млрд грн, тобто заощадження державі склали 6 млрд грн. Крім того, були встановлені граничні ціни на кожен з 409 продуктів харчування, які є у каталозі», — нагадує політолог.

За його словами, здавалося б, Міноборони повинно радіти: і торги прозорі, і економія значна. Однак Міноборони планує скасувати результати торгів.

«Як стало відомо з наших джерел, Міноборони за прямою вказівкою міністра Олексія Резнікова готує постанову, згідно з якою в разі, якщо торги будуть визнані недійсними, продовжити дію чинних договорів ще на 3 місяці. І все вказує на те, що торги таки будуть визнані недійсними: на 7 червня, на 11:30, призначене судове засідання у Київському окружному адміністративному суді. Скасування торгів готується за скаргою „Актів компані“ — це та сама, яка продавала Міноборони яйця по 17 грн. Як стверджує Дана Ярова, компанія „Актів компані“ подала 22 скарги до цього суду», — продовжує автор блогу.

Також Віталій Кулік повідомляє, що суддя КОАС «заряджений» на прийняття конкретного рішення зі скасування цих торгів. І на основі цього рішення Кабмін готує постанову про повернення колишньої корупційної системи харчування в армії.

«Фактично ми маємо ознаки зухвалої корупційної змови між керівництвом Міноборони та судом, що діє у парадигмі сумнозвісного ОАСК Павла Вовка. Де-юре він ліквідований, але де-факто продовжує жити у всіх інших інстанціях і перетворювати українську владну систему на корупційне кубло і легалізувати ці мафіозні відносини своїми рішеннями. А міністр Резніков працює як головна скрипка в цьому оркестрі, готуючи постанову Кабміну про продовження договорів у зв’язку з рішенням, яке ще не прийнято. Тобто він наперед знає, яке рішення буде прийнято „найгуманнішим судом“ Києва, і готують постанову саме під нього», — резюмує Віталі Кулік.

Нагадаємо, що 21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю, в якій стверджується, що за участі Міністерства оборони крадуться кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, відомство законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазинах Києва на той час становила близько 7 грн за штуку.

А навесні 2023 року правоохоронці виявили нові факти порушень у сфері постачання військовим продуктів харчування. У Києві підприємця підозрюють у постачанні неякісних харчів військовим на суму понад 9 млн грн.

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