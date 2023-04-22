Завдали збитків державі на мільйони гривень: двом екс-посадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

Працівники ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишнім заступнику міністра оборони України та т.в.о. директора Департаменту Міноборони. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень.

Про це повідомили у ДБР.

За даними служби, у грудні 2020 — січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік. За вказівкою заступника міністра він незаконно підписав 8 додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами.

В ході розслідування ДБР та НАБУ було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗСУ через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства.

Ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міноборони повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за статтями:

- зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

- перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114−1 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

В інформації ДБР не вказано прізвище заступника міністра, але відомо, що за тилове забезпечення армії у Міноборони відповідав В'ячеслав Шаповалов. ДБР раніше вручило Шаповалову підозру за статтею 114−1 КК «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ».

«ФАКТИ» писали, посилаючись на політолога, директора Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрія Миселюка, що колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов насправді не підписував і не міг підписувати договори закупівель, через які його намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.

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