У Києві невідомі громадяни висловили своє відношення до позиції, яку зайняла Організація Об’єднаних Націй до підриву країною-терористом Каховської ГЕС і бездіяльністю Ради Безпеки.

Відповідні фото в Twitter опублікував користувач Йось.

«Вчора в Україні росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, усі потребували допомоги. Зараз, наступного дня, на одній із київських автостоянок досі стоять „кілька“ позашляховиків ООН та ВООЗ. „Кілька“ білих чистих позашляховиків… Жодного вандалізму, лише висловлення позиції», — підкреслив автор.

На опублікованих фото можна побачити, що невідомі активісти приклеїли плакати з надписом «seless» після літери U (як відомо, ООН англійською — UN). А з новим добавленням воно стало перекладатися «Useless» — «Безкорисні».

Користувачі соцмережі підтримали дії невідомих активістів, зазначивши, зокрема, що ці машини постійно стоять на парковці діла, а могли б приносити користь.

«Вони там майже постійно стоять без діла. Кожний раз як проходжу поряд, думаю про те, скільки зараз користі могли б принести ці тачки», — написав один з користувачів.

Інші читачі блогу його підримали.

«ООН припадає пилом і приносить нуль користі світу», «Одна з непотрібних безкорисних організацій», «Під час своїх місій у Хорватії та Боснії та Герцеговині вони продемонстрували різні позиції, починаючи від підтримки загарбників і злочинців та отримання хабарів і закінчуючи відвертою доблестю у захисті невинних. ООН дуже дивна річ», — зазначили дописувачі.

Нагадаємо, поки лідери країн-партнерів України з антипутінського блоку та НАТО засудили вкрай небезпечний акт екоциду російської армії, на Радбезі ООН представник рф спробував звинуватити у всьому… Україну.



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