Чекати залишилося недовго: дружина Реброва із ностальгією показала будинок пари під Києвом (фото)

Ганна Реброва, дружина головного тренера «Аль-Айна» з Еміратів Сергія Реброва, який став минулого сезону чемпіоном ОАЕ, а нинішнього взяв «срібло», з нетерпінням чекає на повернення в Україну. У своєму Instagram дружина легенди футболу показала будинок пари під Києвом і зізналася, що дуже сумує за рідними місцями.

«Наш водій у Києві надіслав фото нашого будинку. Як там зараз красиво: все розквітло, які дерева, яка трава, яка природа, якій довелося витерпіти стільки всього. Сумую дуже. І мрію повернутись. Немає місця кращого за Україну», — підписала знімки Ганна Реброва.

Є всі підстави вважати, що ностальгія «накрила» Ганну не випадково. За неофіційною інформацією, найближчим часом її чоловіка, у якого закінчується термін дії контракту з клубом з ОАЕ, буде офіційно призначено головним тренером збірної України.

Поки що родина Реброва ще перебуває в Еміратах, де «Аль-Айн» українського тренера 27 травня зіграє у фіналі Кубка ліги проти «Аль-Шарджі». За іронією долі, саме цьому клубу команда Реброва та Ярмоленка у нинішньому сезоні програла у серії пенальті у вирішальних матчах Суперкубку країни та Кубка президента ОАЕ. Поквитатися б із суперником, а тоді можна з чистим серцем додому. У сімейне гніздо під Києвом, і до збірної України…

Ганна та Сергій Реброви із синами в Еміратах

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров перераховував великі суми для ЗСУ та купив для армії військовий позашляховик.

Фото Instagram

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