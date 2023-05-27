«Аль-Айн» Реброва програв фінал Кубка ліги ОАЕ та залишився без трофеїв у сезоні (відео)

Клуб «Аль-Айн» із Сергієм Ребровим на чолі, який раніше програв вирішальний матч Кубка президента ОАЕ, невдало виступив у фіналі ще одного внутрішнього турніру — Кубка ліги.

Підопічні українського фахівця знову, як і в Суперкубку та Кубку президента ОАЕ, програли «Аль-Шарджі». Відкривши рахунок на 30-й хвилині, «Аль-Айн», який грав без травмованого Андрія Ярмоленка, пропустив двічі в компенсований до першого тайму час. Після перерви спроби підопічних Сергія Реброва відігратися до успіху не привели, і зрештою «Аль-Айн», поступившись — 1:2, залишився без трофеїв цього сезону.

1:0 — 30 хв.

العين يشعل أجواء النهائي.



كوامي من متابعة رائعة يطلق تسديدة قوية ليسجل الهدف الأول لـ العين #العين_الشارقة



نهائي #كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/i7ZQ4TLbH4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 27, 2023

1:1 – 45+3 хв.

1:2 — 45+10 хв.

Нагадаємо, в середині травня завершився чемпіонат ОАЕ, і «Аль-Айн» став віцечемпіоном, поступившись у підсумковій таблиці «Аль-Ахлі Дубай» лише три очки. А ось кривдник команди Сергія Реброва у трьох кубкових фіналах фінішував у чемпіонаті лише сьомим...

Тим часом «Аль-Айн» вже визначився із заміною для Сергія Реброва, який незабаром очолить збірну України. Місцеві ЗМІ повідомляють, що контракт із клубом уже підписав екснаставник амстердамського "Аякса" Альфред Шредер.

تعاقد || العين يتم تعاقده مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر (50 عاماً) خلفاً للأوكراني ريبروف https://t. — سدّد (@UAEkick) May 27, 2023

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ракув» із українцем Кочергіним, граючи з 6-ї хвилини в більшості, програв фінал Кубка Польщі.

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