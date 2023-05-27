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«Аль-Айн» Реброва програв фінал Кубка ліги ОАЕ та залишився без трофеїв у сезоні (відео)

22:02 27 травня 2023
Аль-Айн&nbsp;— Аль-Шарджа

Клуб «Аль-Айн» із Сергієм Ребровим на чолі, який раніше програв вирішальний матч Кубка президента ОАЕ, невдало виступив у фіналі ще одного внутрішнього турніру — Кубка ліги.

Підопічні українського фахівця знову, як і в Суперкубку та Кубку президента ОАЕ, програли «Аль-Шарджі». Відкривши рахунок на 30-й хвилині, «Аль-Айн», який грав без травмованого Андрія Ярмоленка, пропустив двічі в компенсований до першого тайму час. Після перерви спроби підопічних Сергія Реброва відігратися до успіху не привели, і зрештою «Аль-Айн», поступившись — 1:2, залишився без трофеїв цього сезону.

1:0 — 30 хв.

1:1 – 45+3 хв.

1:2 — 45+10 хв.

Нагадаємо, в середині травня завершився чемпіонат ОАЕ, і «Аль-Айн» став віцечемпіоном, поступившись у підсумковій таблиці «Аль-Ахлі Дубай» лише три очки. А ось кривдник команди Сергія Реброва у трьох кубкових фіналах фінішував у чемпіонаті лише сьомим...

Тим часом «Аль-Айн» вже визначився із заміною для Сергія Реброва, який незабаром очолить збірну України. Місцеві ЗМІ повідомляють, що контракт із клубом уже підписав екснаставник амстердамського "Аякса" Альфред Шредер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ракув» із українцем Кочергіним, граючи з 6-ї хвилини в більшості, програв фінал Кубка Польщі.

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