Співпрацював з фсб та «вагнером»: суд виніс вирок зраднику-колаборанту

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який працював на фсб та російську приватну військову компанію «Вагнер». Суд призначив зраднику 15 років позбавлення волі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Вовчанську на Харківщині, повідомили у спецслужбі.

Як встановили слідчі, 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько «Чиж» після тимчасового захоплення міста добровільно пішов на співпрацю з представником фсб та командиром підрозділу «вагнерівців». Кожен з них ставив зраднику різні завдання.

Російські спецслужби пообіцяли, що зловмисник очолить Вовчанський район.

Для цього «Чиж» організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку обраного міського голови. «Заходи» були замасковані під видачу «гумдопомоги» з рф.

Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста. Всі пропагандистські акції на користь країни-агресора він висвітлював у власному Telegram--каналі, а також коментував їх у прямих етерах прокремлівських телеканалів.

Крім цього, «Чиж» брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади.

«Також за вказівкою „вагнерівця“ зрадник „вибивав“ гроші з місцевих фермерів за „використання землі“. За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми — 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. — за можливість збирати врожай. У разі відмови — погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою», — йдеться у повідомленні.

Всього «Чиж» відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, на днях СБУ затримала охоронця колишньої російської катівні у Херсоні. Зрадник добровільно допомагав окупантам ув’язнювати та катувати місцевих жителів.

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