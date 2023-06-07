«Чи зробить цей продукт мене схожою на вас»: Джей Ло у боді зі стрінгами викликала фурор

Дженніфер Лопес не вперше позує для бренду в образі, що закручує голову, адже раніше вона вже фотографувалася в білих стрінгах. Співачка демонструє нам своє тіло для запуску свого нового продукту JLo Beauty. Голлівудська зірка виглядала приголомшливо в чорному боді зі стрінгами, яке мало вирізи на грудях і з боків.

53-річна зірка продемонструвала свою неймовірну фігуру в короткому кліпі, просуваючи бальзам Booty Balm зі своєї косметичної лінії, одягнувши зухвалий боді від Bao Tranchi. Вона зробила природний макіяж і розпустила довге волосся, показуючи, як наносити засіб, посміхаючись на камеру.

«Чудово! Чи зробить цей продукт мене схожою на вас? Дякую», — пишуть фоловери Джей Ло.

За описом бренду, продукт «допомагає визначити вигини, які ви будете демонструвати все літо». Це не перший раз, коли виконавиця позує для бренду в такому образі: раніше вона сфотографувалася в білих стрінгах для Національного місяця обізнаності про стрес, закликаючи своїх шанувальників знайти час для догляду за собою.

Зірка також перерахувала деякі речі, які вона робить для догляду за собою, включаючи щоденний догляд за шкірою, фізичні вправи, проведення часу з коханими людьми та творчість. Нещодавно Дженніфер була помічена, демонструючи своє бездоганне почуття стилю під час прогулянки в Лос-Анджелесі. На актрисі був шикарний чорно-білий ансамбль, який випромінював невимушену витонченість і включав діамантові сережки-гвоздики, масивні золоті браслети та темні сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес сяяла на балу Met Gala.

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