36.86 / 37.33 39.77 / 40.46
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Знайдено понад 3 500 мертвих птахів: стало відомо про загадковий баклановий мор

21:27 9 червня 2023
баклан

Останнім часом на пляжах на півночі Чилі знаходять мертвих бакланів. Вчені досі не виявили причину мору цих птахів, пише агентство PAP. Зокрема, минулого тижня були знайдені останки понад 3500 чорних і білих бакланів.

Як повідомило інформаційне агентство AFP з посиланням на місцеву службу сільського господарства та племінної справи (SAG), проведені розслідування не дали інформації про причини масової загибелі птахів. Проте є інформація, що вона не була спричинена пташиним грипом.

Країна Чилі серйозно постраждала від пташиного грипу з грудня минулого року. В результаті близько 10 відсотків пінгвінів Гумбольдта вимерли. Директор офісу SAG в Кокімбо Хорхе Маутц вважає, що причина не на суші, а у воді.

Мовляв, у морі відбувається щось, що вбиває птахів, які харчуються рибою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що через підрив Каховської ГЕС на Дніпропетровщині стався масовий мор риби.

Читайте також: «Божевільні варвари»: окупанти продовжують знищувати українських дельфінів

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Ракам — сприятливі можливості, Тільцям — нові справи, Стрільцям — цінна інформація: гороскоп на 9 червня

Торт

Просто та недорого: швидкий торт «Будапешт» від Ірини Хлєбнікової (відео)

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

Один з везунчиків червня

Буде неймовірно везти у всьому: астролог назвав 4 знаки зодіаку, які в червні розбагатіють

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту