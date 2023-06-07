Знайдено понад 3 500 мертвих птахів: стало відомо про загадковий баклановий мор

Останнім часом на пляжах на півночі Чилі знаходять мертвих бакланів. Вчені досі не виявили причину мору цих птахів, пише агентство PAP. Зокрема, минулого тижня були знайдені останки понад 3500 чорних і білих бакланів.

Як повідомило інформаційне агентство AFP з посиланням на місцеву службу сільського господарства та племінної справи (SAG), проведені розслідування не дали інформації про причини масової загибелі птахів. Проте є інформація, що вона не була спричинена пташиним грипом.

Країна Чилі серйозно постраждала від пташиного грипу з грудня минулого року. В результаті близько 10 відсотків пінгвінів Гумбольдта вимерли. Директор офісу SAG в Кокімбо Хорхе Маутц вважає, що причина не на суші, а у воді.

Мовляв, у морі відбувається щось, що вбиває птахів, які харчуються рибою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що через підрив Каховської ГЕС на Дніпропетровщині стався масовий мор риби.

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