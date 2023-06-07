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УЗ призначила додатковий потяг Одеса — Київ: названо дні відправлення зі столиці

18:50 7 червня 2023
Залізничний вокзал Одеси

«Укрзалізниця», яка саме тестує нові сервіси для пасажирів, призначила додатковий потяг № 248/247 Одеса — Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

Про це говориться у Telegram-каналі перевізника.

Маршрут курсування потяга

Потяг курсуватиме з Одеси по:

  • вівторках;
  • четвергах;
  • неділях.

Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.

В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:

  • понеділках;
  • середах;
  • п'ятницях.

Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.

«Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що нині Одеса, як і сусідній Миколаїв, приймають херсонців, що постраждали від затоплення, викликаного підривом дамби Каховської ГЕС.

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