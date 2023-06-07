УЗ призначила додатковий потяг Одеса — Київ: названо дні відправлення зі столиці
«Укрзалізниця», яка саме тестує нові сервіси для пасажирів, призначила додатковий потяг № 248/247 Одеса — Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.
Про це говориться у Telegram-каналі перевізника.
Потяг курсуватиме з Одеси по:
- вівторках;
- четвергах;
- неділях.
Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.
В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:
- понеділках;
- середах;
- п'ятницях.
Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.
«Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею», — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що нині Одеса, як і сусідній Миколаїв, приймають херсонців, що постраждали від затоплення, викликаного підривом дамби Каховської ГЕС.56
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