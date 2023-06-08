Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Після підриву Каховської ГЕС загарбники використовують мешканців тимчасово окупованих територій у якості живого щита.

Зокрема, під ударами ворога опинився Українськ на Донеччині. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок обстрілу загинула ціла родина та поранено ще чотирьох дітей.

Фото прокуратури

Напередодні ввечорі житлові квартали міста піддались, ймовірно, артилерійському обстрілу. Загинули дідусь, його син та 4-річний онук. Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків віком 3, 4, 9 й 13 років зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень. На місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку. Остаточна кількість жертв встановлюється.

Фото прокуратури

За даними Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

За словами речника Сил оборони України Східного напрямку полковника Сергія Череватого, українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують штурмувати позиції ворога і просуваються вперед, сам Бахмут залишається однією з найгарячіших локацій на цій ділянці фронту.

«Сили оборони України продовжують штурмові дії вздовж каналу Сіверський Донець — Донбас та у напрямку населених пунктів Богданівка, Ягідне, Сакко і Ванцетті, де просунулися на відстань від 250 до 1100 метрів. Ворог чинить неабиякий спротив, усіма можливими силами і засобами намагається втримати раніше зайняті позиції, застосовував бойову авіацію, 357 разів завдавав ударів з артилерії різних калібрів та реактивних систем залпового вогню, відбулося 16 бойових зіткнень. Наші воїни за добу знищили 181 окупанта, 65 поранили, 13 взяли у полон. Знищено 7 гармат, один танк, дві бойові броньовані машини, один багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс „Орлан-10“, пункт управління БПЛА і ворожий склад з боєприпасами», — зазначив він в коментарі АрміяInform.

Сергій Череватий зазначив, що ворогу так і не вдалося повністю захопити Бахмут. Далася взнаки ретельно спланована оборона міста з визначенням зовнішнього і внутрішнього рубежів. Це дозволило знищити на околицях і у самому Бахмуті 21 тисячу «вагнерівців», ще 60 тисяч з них отримали різного ступеня поранення.

За добу українські бійці ліквідували ще 730 окупантів та велику кількість техніки ворога.

Фото Генштабу

Щодо ситуації на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС, то, за даними Генштабу, загарбники не були готові до наслідків цього теракту. «Росіяни зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Під час евакуації мешканців Каховки, які їхали з міста власним транспортом, евакуаційними маршрутами скористалися й російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували людей у якості живого щита.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

Напередодні повідомлялося, що в районі Бахмута підрозділи Сил оборони України просунулися до 1100 метрів на різних ділянках.

Фото — скріншот

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