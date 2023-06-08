Найкраще використовувати чисту дощову воду: як зберегти троянди у вазі

Троянди завжди вважалися найромантичнішими квітами, які дарували жінкам в особливі моменти життя. Але як зберігти цю красу у вазі довше. Троянди у відкритому ґрунті цвітуть з червня по вересень і відрізняються особливою витривалістю. Вони не тільки красиво виглядають в саду, але й ідеально підходять для вази. За умови правильного догляду вони простоять там близько тижня, пишуть на сайті ndr.

Здорові зрізані троянди можна впізнати за блискучим темно-зеленим листям без плям і гладким стеблом. Купуючи троянди, ви також повинні переконатися, що на них не надто багато нерозкритих бутонів. Це пов'язано з тим, що зазвичай не всі вони розкриваються у вазі, і тоді квіти швидко в'януть. Троянди із сильним запахом не стоять у вазі довго, тому що вся сила троянди використовується для аромату. Чим сильніше троянда пахне, тим вона менш довговічна.

Щоб троянди цвіли якомога довше, їх слід зрізати під кутом два-три сантиметри гострим ножем і поставити в досить велику вазу з великою кількістю теплої води.

Щоб змусити зів'ялі троянди знову розквітнути, помістіть їх на ніч у ванну з прохолодною водою, щоб цвіт, стебла і листя просочилися нею. Наступного ранку ви знову матимете хрусткий, свіжий букет троянд.

Троянди люблять м'яку воду. Тому найкраще використовувати для вази чисту дощову воду, яку слід міняти кожні кілька днів.

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