«Людей кинули гинути»: Катерина Осадча емоційно звернулася до міжнародних організацій через підрив Каховської дамби

Телеведуча Катерина Осадча, яка раніше обурилася через закриті укриття, емоційно звернулася до міжнародних організацій через їхню бездіяльність. Зокрема, вона звернулася до Міжнародного комітету Червоного з проханням терміново відреагувати на трагедію в затоплених районах, де гинуть люди. Катерина підкреслила, що потужна організація виявилася бездіяльною.

Телеведуча наголосила, що через повінь, викликану підривом Каховської дамби, люди не можуть вибратися зі своїх будинків, не можуть евакуюватися, не мають їжі та води. Також заручниками трагедії стали тварини, як домашні, так і в зоопарках. Жахлива катастрофа викликає біль і розпач.

«У моторних човнах вимикають мотори, щоб не чіплялися за тіла — те, що відбувається в зоні затоплення на окупованих територіях, не вкладається в голові. Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста нічого не робить. Олешки, Гола пристань і ще десятки населених пунктів! Люди заблоковані в будинках, люди тонуть заживо!», — каже Осадча.

Телеведуча порівнює бездіяльність світової спільноти із вбивством. Адже, це не лише катастрофа для України, а й світова гуманітарна криза, наслідки якої будуть неминучими для усіх.

«Людей кинули гинути. Цим відео я хочу закликати Червоний Хрест до дій. Це єдина організація у світі, яка має нейтральний статус і доступ до двох сторін „конфлікту“. Люди вмирають. Військові їм постачають воду та їжу. Це страшенний геноцид та гуманітарна світова криза. Українцям потрібна допомога! Люди заблоковані, вони гинуть у своїх же будинках, їм не хочуть допомагати», — підкреслила Осадча.

Також блогерка та телеведуча Марія Єфросініна закликала світових зірок, ООН та інші організації негайно втрутитися в ситуацію.

Загалом, українські знаменитості гуртуються, збирають допомогу для потерпілих, допомагають евакуйовувати людей. На своїх сторінках у соціальних мережах вони залишають корисні контакти, де можна отримати допомогу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Світлана Лобода надала квартиру у Києві для багатодітної родини з затоплених територій та перерахувала на підтримку потерпілих 100 тисяч гривень.

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