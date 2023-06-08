«Жодної гривні»: популярна співачка про заробіток під час війни

Популярна співачка SHADU розповіла про співпрацю з американським лейблом і зізналася, чим заробляють артисти під час війни. В проекті «Олега френди» дівчина сказала, що з початку повномасштабного вторгнення її життя, як ї багатьох українців, змінилося докорінно. Тривалий час вона жила на дві країни — Молдову та Україну, вела активну боротьбу у соціальних мережах і не припиняла працювати.

«Коли почалася повномасштабна війна, я подумала, моя професія більше не потрібна українцям, адже хто в такий складний час слухатиме музику, — зізналася співачка. — Але слухають! Я зрозуміла, що музика нам потрібна у різні часи: коли погано чи коли добре. Тому на часі! І благодійні концерти теж на часі! Музика допомагає, рятує і надихає. Зараз мені хочеться надихати, хоча б одного українця порадувати своїми піснями, голосом. Якщо можу зібрати гроші на благодійному концерті і відправити їх на потреби військових — це круто! Це моя місія тут і зараз».

У минулому році SHADU запропонував контракт американський лейбл.

«Вони допомагають просувати мої пісні, — каже музикантка. — Але для мене головне, що це українська музика — створена українськими музикантами. І кожна людина, яка слухає мою музику в Америці чи у будь-якому куточку світу, знатиме, що вона зроблена в Україні».

SHADU розвіяла міфи про те, що артисти заробляють собі статки на благодійних заходах.

«Зараз артисти можуть заробляти лише на прослуховуваннях музики — роялті, — пояснила співачка. — З концертів ти нічого не заробиш. Зараз я приблизно виходжу в нуль. Але зараз такий час, це треба розуміти. Ми працюємо на майбутнє, працюємо для людей. Для артиста це найважливіше! На сьогодні жодної гривні з концерту я не заробила — нічого! Такий час, але інколи буває дуже прикро, коли кажуть, що ми хапаємо гроші на концертах. Це неправда!»

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