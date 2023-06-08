В Україні триває боротьба з колаборантами. Працівники Державного бюро розслідувань затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення. У тому числі — організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена Партії Регіонів. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до рф комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн. Про це повідомили в ДБР.

«Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі „Пшонка стайл“ знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф, договори з російською федерацією», — йдеться у повідомленні.

В ДБР зазначили, що документування протиправної діяльності злочинної організації під керівництвом колишнього народного депутата України триває близького одного року. За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації.

«Наприкінці листопада 2022 року працівники Державного бюро розслідувань викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури рф. Бюро також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора. Це — одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком. Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 „Молодець“, які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у російській федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів рф», — йдеться у повідомленні відомства.

Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти України.

«Після повномасштабного вторгнення рф, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли „замовлення“ українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. 8 особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111−2 КК України). Санкція статей передбачає покарання — позбавлення волі до 12 років позбавлення волі. Іншим 6 фігурантам, зокрема й громадянам рф, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук. Наразі затримано 6 осіб, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», — повідомили в ДБР.

Як писали «ФАКТИ», днями у звільненому Херсоні Служба безпеки викрила ще одного зрадника. На початку повномасштабного вторгнення росії проросійськи налаштований місцевий житель добровільно допомагав росіянам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.

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