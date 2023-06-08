Після візиту Зеленського окупанти обстріляли Херсон під час евакуації населення, є загиблі та поранені (відео)

Після візиту президента України Володимира Зеленського на Херсонщину росіяни обстріляли область. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 8 червня російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточняються. В одному із сіл через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів російських військових», — йдеться у повідомленні.

В Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника.

«Обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими. росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше — людські життя», — йдеться у повідомленні.

В Херсонські ОВА повідомили, що з населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2198 людей.

«Жителів області, котрі рятуючись від підтоплення покинули свої домівки, розселяють в гуртожитках. Також організовано евакуацію маломобільних осіб — їх доправляють до лікарень, де вони знаходяться під наглядом лікарів. З місць, куди не може дістатися автотранспорт, поліцейські й рятувальники вивозять людей човнами та за допомогою спецтранспорту „Богун“», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ООН та Україна домовилися про евакуацію з окупованих територій постраждалих після підриву Каховської ГЕС. Підрозділи ООН вирушать до постраждалих районів на тимчасово окупованих територіях з підконтрольних територій, як тільки росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що під обстріл рашистів у Херсоні потрапив головний рабин України Моше Реувен Асман. Він приїхав у зону лиха, щоб допомогти евакуювати людей.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський заявив, що міжнародні організації, які займаються рятуванням людей, наразі не відреагували належним чином на заклики України допомогти громадянам на тимчасово окупованих територіях.

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