«Тут журналістів удесятеро більше, ніж рятувальників»: Мартін Брест про ситуацію в Херсоні

Менеджер проєктів Державного концерну «Укроборонпром», учасник бойових дій, волонтер Олег Болдирєв, більше відомий як письменник та блогер Мартін Брест і, який дав раніше інтерв'ю «ФАКТАМ», поділився враженнями про ситуацію в Херсоні. Там російські окупанти обстрілюють людей, які евакуюються із затоплених районів.

«Я х. р його знає, де весь двіж, про який у мене палає стрічка. Тут журналістів удесятеро більше, ніж рятувальників.

Я бачу, що бачу. Так, ми не змогли випливти із заводу відкритою водою, сильною течією, і тому не були на імпровізованому причалі, коли туди прилетіло. Пощастило, просто пощастило. Арта і їх, і наша працюють прямо зараз.

Я бачив десяток човнів, ще стільки ж на маршрутах. П'ять катерів із замореними, дико втомленими ДСНСниками. Поліція та вояки керують на березі. Все. Це не Венеція, тут гондольєрів немає, є люди зі зламаними моторами та продірявленими гумами.

Плаває людей менше, ніж стоїть на березі. Взаємопідтримка така, що згадався березень 2022-го. Орлани у повітрі, неймовірні люди внизу, але їх мало, чесно.

На лівий берег ніхто не плаває. Сіра зона плюс сильна течія. Багато потонуло людей саме з лівого берега, вище за течією, трупи у воді. Ті, хто ще там — недовго протягнуть без питної води.

Вода спадає.

Мінус 10 см за той час, поки ми були на човні. Актуальність човнового руху саме тут — кілька днів, може три. Вода піде, залишиться непролазний бруд, по ньому не поплаваєш.

Собаки в човен сідати відмовилися, ми насипали їм корму і пообіцяли скоро відвідати. Вони сидять на дахах цехів нашого заводу. Охороняють державне майно.

Дох. я довгих дорогих об'єктивів і мало, відверто мало човнів: це водна кромка Херсона.

Ті, хто реально щось робить — за. бани вкрай», — написав він у Facebook.

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