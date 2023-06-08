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«Тут журналістів удесятеро більше, ніж рятувальників»: Мартін Брест про ситуацію в Херсоні

19:59 8 червня 2023
Мартін Брест

Менеджер проєктів Державного концерну «Укроборонпром», учасник бойових дій, волонтер Олег Болдирєв, більше відомий як письменник та блогер Мартін Брест і, який дав раніше інтерв'ю «ФАКТАМ», поділився враженнями про ситуацію в Херсоні. Там російські окупанти обстрілюють людей, які евакуюються із затоплених районів.

«Я х. р його знає, де весь двіж, про який у мене палає стрічка. Тут журналістів удесятеро більше, ніж рятувальників.
Я бачу, що бачу. Так, ми не змогли випливти із заводу відкритою водою, сильною течією, і тому не були на імпровізованому причалі, коли туди прилетіло. Пощастило, просто пощастило. Арта і їх, і наша працюють прямо зараз.
Я бачив десяток човнів, ще стільки ж на маршрутах. П'ять катерів із замореними, дико втомленими ДСНСниками. Поліція та вояки керують на березі. Все. Це не Венеція, тут гондольєрів немає, є люди зі зламаними моторами та продірявленими гумами.
Плаває людей менше, ніж стоїть на березі. Взаємопідтримка така, що згадався березень 2022-го. Орлани у повітрі, неймовірні люди внизу, але їх мало, чесно.
На лівий берег ніхто не плаває. Сіра зона плюс сильна течія. Багато потонуло людей саме з лівого берега, вище за течією, трупи у воді. Ті, хто ще там — недовго протягнуть без питної води.
Вода спадає.
Мінус 10 см за той час, поки ми були на човні. Актуальність човнового руху саме тут — кілька днів, може три. Вода піде, залишиться непролазний бруд, по ньому не поплаваєш.
Собаки в човен сідати відмовилися, ми насипали їм корму і пообіцяли скоро відвідати. Вони сидять на дахах цехів нашого заводу. Охороняють державне майно.
Дох. я довгих дорогих об'єктивів і мало, відверто мало човнів: це водна кромка Херсона.
Ті, хто реально щось робить — за. бани вкрай», — написав він у Facebook.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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