9 червня 2023

Вчитель Ле-цзи запитав одного разу у Стража Кордону:

- Є люди, здатні пливти під водою — і не захлинатися, йти по вогню — і не обпалюватись, здійматися над світом — і не лякатися. Дозвольте запитати, як можна цього досягти?

- Цього домагаються не знаннями чи спритністю, а зберігаючи чистоту життєвої сили, — відповів Страж Кордону. — Наведу тобі лише приклад. Напевно ти помічав, що п'яний, який впав з воза, може сильно вдаритися, але до смерті ніколи не вб'ється. Тіло у нього таке ж, як у інших, а от забивається він по-особливому. Бо дух його цілісний. У п'яному стані він не знає, що їде у візку, і не розуміє, що впав з нього. Тоді він не думає про життя і страх смерті не гніздиться у його грудях. Ось чому він, зіткнувшися із будь-яким предметом, не знає страху. А тепер подумай: якщо людина може стати такою цілісною від вина, то наскільки ж ціліснішою вона може стати завдяки Небу? Мудрий чоловік здатний розчинити себе у небесному, і тому ніщо не може йому зашкодити.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.