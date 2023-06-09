Вода у Каховському водосховищі впала до «мертвої точки»: що буде з реакторами ЗАЕС

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у Каховському у водосховищі впав до рівня 12,5 метра — це нижче «мертвої» точки у 12,7 метра, як і попереджали у МАГАТЕ. Наразі водозабір для Запорізької АЕС неможливий.

Про це «ТСН» розповів директор «Енергоатому» Петро Котін.

На станції, за його словами, передбачена ситуація, що з будь-яких причин може знижуватися рівень у Каховському водосховищі, навіть до повного його обезводнювання. Для таких випадків на Запорізькій АЕС є ставок-охолоджувач. Оскільки наразі блоки на станції не працюють, така ситуація може тривати роками без будь-яких наслідків, але потенційна загроза є.

«Коли ми отримаємо контроль над станцією, ми не зможемо в таких умовах включити блоки. Потрібно буде знайти джерело підживлення. Тому що при працюючому енергоблоці буде випаровування з цього ставка і тоді протягом одного місяця треба буде поновлювати рівень води. А для цього потрібне джерело води», — пояснив директор «Енергоатому».

Втім, навіть на цей випадок передбачено підключення мобільних насосних установок, яких було у достатній кількості на ЗАЕС. Але знову ж таки — потрібно знайти джерело води.

Проблеми з водопостачанням торкнуться й міст, які отримували воду з Каховського водосховища, зокрема, Кривого Рога. За словами мера міста Олександра Вілкула, напередодні рівень у водосховищі впав нижче за водозабір. Це означає, що у водосховище Південне перестала надходити каховська вода.

«У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні — наголошую при економному — на 1,5 місяці», — додав він.

Нагадаємо, що мешканців міста-супутника ЗАЕС Енергодара, який тимчасово окупований рашистами, закликали бути готовими до того, аби залишити населенний пункт.

Фото з Вікіпедії

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