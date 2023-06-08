Критичний для ЗАЕС рівень води у Каховському водосховищі може бути досягнутий протягом двох днів, — МАГАТЕ

Після підриву дамби Каховської ГЕС в «Укргідроенерго» зазначали, що вода з водосховища необхідна для систем безпеки Запорізької АЕС, на якій досі знаходяться окупанти.

А у МАГАТЕ вважають, що за кілька днів рівень води у Каховському водосховищі не дасть змоги закачувати з нього воду для потреб ЗАЕС.

«Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик. Оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли це станеться. Проте, якщо нинішня швидкість падіння продовжуватиметься, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів», — йдеться у повідомленні.

За словами генерального директора Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі, рівень води у водосховищі знизився приблизно на 2,8 метра і напередодні сягав 14,03 метра. Погодинні темпи втрат води дещо сповільнилися до 5−7 сантиметрів на годину з піку близько 11 см/год.

Тим часом заступник голови ДСНС Володимир Демчук зазначив, що темпи підйому рівнів води знизилися, але проте підвищення все ще фіксуються. За його словами, з початку прориву греблі вода піднялася в районі м. Херсон на 5,5 метрів. Найскладніша ситуація у Корабельному районі міста, де на даний час підтоплено понад 1800 будинків. Загалом підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра.

А голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін зазначив, що під водою знаходяться 600 квадратних кілометрів Херсонщини: 32% - правобережжя, 68% - лівий берег.

Ось так наразі виглядають затоплені Олешки.

Раніше мешканців міста-супутника ЗАЕС Енергодара закликали бути готовими до того, щоб покинути місто, бо ситуація на станції може вийти з-під контролю.

Фото — скріншот

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