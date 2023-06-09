36.86 / 37.33 39.76 / 40.47
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Ракета прилетіла за 200 метрів від мене»: Долгополов розповів про важкі будні на фронті

10:18 9 червня 2023
Олександр Долгополов

Експерша ракетка України тенісист Олександр Долгополов, який захищає на передовій рідну країну від рашистських «визволителів», щодня наражає себе на небезпеку на фронті.

Про один із випадків, коли колишній тенісист із побратимами перебували на волосині від смерті, Олександр написав на своїй сторінці у Twitter.

«Ракета прилетіла приблизно за 200 метрів від нас. Вибачте, не вдалося вловити вибух — ми подумали, що це винищувач. Важкий, але вдалий день. Не можу багато говорити, але на вільній українській землі поменшало російської нечисті», — поділився Долгополов зі своїми підписниками, прикріпивши відео моменту удару ракетою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Долгополов із фронту «оцінив» ідіотизм Ломаченка.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

ЗАЕС

Вода у Каховському водосховищі впала до «мертвої точки»: що буде з реакторами ЗАЕС

Один з везунчиків червня

Буде неймовірно везти у всьому: астролог назвав 4 знаки зодіаку, які в червні розбагатіють

Вадим Малахатько

Український чемпіон світу раптово помер у 46 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту