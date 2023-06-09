«Ракета прилетіла за 200 метрів від мене»: Долгополов розповів про важкі будні на фронті

Експерша ракетка України тенісист Олександр Долгополов, який захищає на передовій рідну країну від рашистських «визволителів», щодня наражає себе на небезпеку на фронті.

Про один із випадків, коли колишній тенісист із побратимами перебували на волосині від смерті, Олександр написав на своїй сторінці у Twitter.

«Ракета прилетіла приблизно за 200 метрів від нас. Вибачте, не вдалося вловити вибух — ми подумали, що це винищувач. Важкий, але вдалий день. Не можу багато говорити, але на вільній українській землі поменшало російської нечисті», — поділився Долгополов зі своїми підписниками, прикріпивши відео моменту удару ракетою.

Missile arriving o 200m away, sorry couldn't get the explosion, we thought it's a jet.

Tough, але successful day. Can't say much, but free Ukrainian land, got a little bit liberated from the russian scum pic.twitter.com/8rp9P5KYd7 - Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 7, 2023

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Долгополов із фронту «оцінив» ідіотизм Ломаченка.

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