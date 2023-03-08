«Za мир, проти Vійни»: Долгополов з фронту «оцінив» ідіотизм Ломаченка

Знаменитий український тенісист Олександр Догополов, який воює з рашистами на передовій, назвав дворазового олімпійського чемпіона з боксу Василя Ломаченка ідіотом. Вся справа у скандальному спільному фото колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях з другом рамзана кадирова, російським бійцем ММА Ісламом Махачовим під час турніру UFC 285 у США.

Василь Ломаченко та Іслам Махачов

«Вася Ломаченко Za мир, проти Vійни. Я не знаю, що ще має статися в Україні, щоб до цього йолопа щось дійшло. Спорт поза політикою, так, Васю?», — написав Олександр Долгополов в Instagram.

Крім того, легенда українського тенісу пригадав знаменитому боксерові перше та єдине фото у теробороні рідного Білгород-Дністровського, та поцікавився, чи буде реакція на це у тих, хто приймав Ломаченка до лав захисників батьківщини.

«Спершу фоточка з автоматом, а там війна і закінчилася. Потім фото в обіймах друга дон-дона. Ні, тут немає дисонансу, вам це здається», — написав воїн-тенісист.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко останнім часом тренується у США перед боєм з американцем Девіном Хейні, який, найімовірніше, відбудеться 20 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український тенісист Стаховський назвав Ломаченка дебілом через скандальне церковне відео.

Фото Instagram

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