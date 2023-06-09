Трюк простий, але ефективний: чистимо картоплю за одну мить

Визнаємо: іноді з картоплею може бути трохи нудно — коли справа доходить до чищення. Звичайно, ви можете їсти ніжну шкірку ранньої картоплі, але з інших сортів її слід видалити заздалегідь. Але вам не обов'язково користуватися спеціальною чистилкою. Є лайфхак, який допоможе вам зняти шкірку з картоплі в найкоротші терміни, пише die-kartoffel.

Трюк простий, але ефективний: перш ніж чистити картоплю, просто надріжте її з усіх боків гострим ножем. Будьте обережні, не ріжте занадто глибоко, ви хочете лише розрізати шкірку. Потім відваріть картоплю як зазвичай у холодній підсоленій воді. Коли картопля звариться, злийте воду і добре промийте її в мисці з крижаною водою. Якщо тепер потягнути за шкірку, вона легко зісковзне, і ви зможете одразу ж почати їсти. Просто, чи не так?

Раніше «ФАКТИ» писали про хитрий «трюк з трубочкою», як правильно його застосувати, щоб продукти в холодильнику зберігалися вдвічі довше.

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