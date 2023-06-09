Арешт рахунку за неіснуючими кредитами: юристка порадила, як швидко розблокувати пенсійну картку

З початку червня українцям почали блокувати банківські рахунки через накладення на них арешту. Крім зарплатних карт, блокуються пенсійні картки та рахунки для соціальних виплат тощо.

Річ у тому, що у квітні скасували заборону накладати арешт на рахунки з сумами менше ніж 100 тисяч гривень.

Тому банківські рахунки боржників банки блокують незалежно від того, яка сума грошей на них.

Адвокатка Анжеліка Пономаренко, чиї клієнти вже опинилися в такій скрутній ситуації радить звернутись до виконавчої служби та розблокувати один рахунок і користуватися сумою в межах 13 400 грн. Про це пише «Соціальна платформа».

За словами юристки, арешт на банківський рахунок може накладатися за рішенням виконавчої служби. Підставою можуть бути, наприклад, судові рішення, борги за комунальні послуги тощо.

«Після 2 березня 2022 року, коли уряд ухвалив відповідну постанову, виконавці могли блокувати тільки ті картки, на яких було більше ніж 100 тисяч гривень. Це достатньо велика сума. А в багатьох людей була заборгованість саме до 100 тисяч. Тому довгий час не було ніяких проблем. Люди спокійно жили. Дехто навіть і не знав, що має борг. Проте зараз заборону зняли, тому виконавці мають право накладати арешти на всі суми, хоч з однієї гривні», — розповідає адвокатка.

Трапляється, що картки блокують за старими боргами, які давно сплачені. Іноді арештовують рахунки за кредитами, які людина ніколи не брала. Але, які б то не були борги, вирішення питань займає багато часу.

Що робити, як швидко розблокувати рахунок?

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану» зазначено, що ви можете розблокувати один рахунок і користуватися сумою в межах 13 400 грн.

Для цього боржник має подати заяву до виконавця, який заблокував рахунки.

В заяві потрібно вказати номер рахунку, реквізити банку і просити — визначити цей рахунок поточним рахунком фізичної особи для здійснення видаткових операцій.

Таку заяву необхідно надати особисто чи відправити рекомендованим листом.

Виконавець має винести відповідну постанову упродовж двох рабочих днів та не пізніше наступного дня направити постанову до банку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, в кого з пенсіонерів у липні пенсія збільшиться на тисячу гривень.

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