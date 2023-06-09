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Україна

Каховській ГЕС знайшли «заміну»: енергетики пояснили, як вдасться уникнути відключень світла

19:16 9 червня 2023
Затоплений Херсон

Наслідки теракту на Каховській ГЕС у царині енергозабезпечення компенсуватиме теплова генерація: теплоелектростанції надаватимуть додаткову генерацію, що дозволить униикнути відключень світла.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, енергетична система України зараз адаптується, щоб зменшити об'єм води, що скидається у Каховське водосховище, а також забезпечити достатній рівень потужностей за рахунок ТЕС.

Наразі станції дають додаткову генерацію, щоб споживачі по всій країні не мали відключень світла. Проте він не виключає, що у вечірній час може виникати дефіцит, а отже і обмеження.

«Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності», — зазначив він.

Наразі найбільше відключень світла у прифронтових районах, але вони не пов'язані з дефіцитом в енергосистемі.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода з Каховського водосховища почала затоплювати населені пункти на півдні України. Найбільше постраждала Херсонська область, також є підтоплені райони у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

«ФАКТИ» повідомляли, що за останню ніч вода у Херсонській області відійшла на 20 см, але рівень все ще перевищує 5 метрів. Крім того, окупанти не дають жителям затоплених міста та селищ безпечно евакуюватися. Вони продовжують обстрілювати Херсонську область.

Фото зі сторінки президента України

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