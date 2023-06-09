«Відверто плюють світу в обличчя»: у Зеленського прокоментували підрив терористами аміакопроводу

Майже одночасно з підривом Каховської ГЕС російські варвари нанесли ще два удари по аміакопроводу біля Масютівки на Харківщині. Це взагалі походить на спробу використання хімічної зброї. Своїми діями вони показують своє зневажливе ставлення до всього світу й особисто до генсека ООН Антоніу Гутерреша, який постійно виступав за відкриття аміакопроводу, по якому мінеральне добриво йде до ЄС. Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Росіяни ж відверто плюють світу в обличчя. Атакують свідомо елемент дуже небезпечної інфраструктури — аміакопровід. Це негатив величезний. Є відео, де видно наслідки. Це вкрай небезпечно для людей. Однак світ удає нібито не знає, що там відбувається», — вважає Подоляк.

Втім, Україна постійно звертає на це увагу, говорить про те, що росія використовує будь-які інструменти саме терористичного типу.

«Підрив ГЕС — терористичний інструмент. Удар по фрагменту Куп'янського аміакопроводу — свідомий терористичний елемент. Крилата або балістична ракета, яка залітає у цивільну інфраструктуру у центрі міста — це теж терористичний компонент. Росія сьогодні не має військових компонентів, а лише терористичні. Гутерреш має замість дня російської мови починати дискусії, чи не треба юридично назвати росію країною-терористом. Навіть не спонсоркою-тероризму, а саме терористом», — переконаний Михайло Подоляк.

Адже рішення про атаку на ті чи інші критичні об'єкти приймає військово-політичне керівництво росії. Тобто держава росія приймає рішення підривати ГЕС, завдавати ударів по аміакопроводу або цивільному населенню в центрах великих міст України.

«Сьогодні єдина можливість все ж таки якось відбілити репутацію міжнародних інституцій — визнати росію країною-терористкою. Навіть попри те, що комусь не хочеться розривати стосунки з росією, або ж дехто з лобістів країни-агресорки досі, перебуваючи в наглядових радах сировинних компаній росії, отримує величезні кошти, а корупційні гроші росії у збільшеному обсязі гуляють сьогодні низкою країн», — вважає Подоляк.

Про те що Каховську ГЕС підірвали російські окупанти, свідчать їхні розмови, які перехопила СБУ. Ворог хотів шантажувати Україну підривом дамби. Але в реальності катастрофа виявилась набагато більшою, ніж вони розраховували.

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