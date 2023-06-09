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Україна

Намагались розосередити увагу ППО: військові розповіли про особливість нічної атаки ворога

15:14 9 червня 2023
Шахед

Під час нічної атаки 9 червня, коли ворог випустив по Україні до 16 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» та шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55, рашисти намагалися промацати слакі місця українскої ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та додав, що ворожі повітряні цілі кружляли навколо міст.

«Направили й дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами», — зазначив він та додав, що метою такої тактики було як традиційна спроба залякати українців, так і розсередження уваги ППО.

За його словами, дрони-камікадзе рашисти застосовують для виснаження боєкомплекту та пошуку «слабких місц». Також українську протиповітряну оборону намагаються ввести в оману й ракетами — їх запускають в одному напрямку, після чого змінюють траєкторию. Виходить, що ракети, рухаючися маршрутом, «намотують круги».

Нагадаємо, що наша ППО збила 4 крилаті ракети Х-101/Х-55; 10 ударних дронів «Shahed-136/131»; «Ланцет»; 4 БпЛА «Орлан-10» та «Supercam».

Нагадаємо, що днями ворог випустив по Україні 35 ракет, всі вони були збиті.

Фото з мережі

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