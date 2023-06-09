Від покарання не спасе: окупанти почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму

Російські загарбники, які перетворили окупований Крим у військову базу, розпочали підготовку до переміщення населення та вивезення крадених матеріально-культурних цінностей з півночі півострову.

Про це повідомили у «Центрі національного спротиву».

«Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації», — йдеться у повідомленні.

Були віддані вказівки щодо списку населення на примусове вивезення вглиб півострова або ж на територію росії. Підготовка вже відбулась у місті Армянськ.

Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, техніку та документи, матеріально-культурні цінності.

«Центр національного спротиву дякує місцевому підпіллю за інформацію та списки причетних до діяльності окупаційних адміністрацій — кожен понесе покарання та відповідатиме за скоєне», — додали у Центрі, натякнув на те, що покарання все одно знайде всіх, хто понад дев'ять років грабував український Крим.

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернула увагу на те, що російські окупаційні війська обладнують оборонні рубежі на підступах до території тимчасово окупованого Криму.

Зокрема є інформація про їх встановлення на Перекопському напрямку.

Окупанти також роблять оборонні споруди ще й в глибині тимчасово окупованої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення.

Це свідчить про те, вважає Маляр, що військове керівництво рф розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму.

«Натомість російським військовослужбовцям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно загрожує загибель. В таких умовах шляхом до порятунку залишається тільки добровільна здача у полон», — зазначає чиновниця.

Нагадаємо, 5 червня, міністерство оборони росії заявило про те, що українські воїни нібито розпочали «великомасштабний наступ» на 5 ділянках фронту і мають намір звільнити Крим.

Разом з тим секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що контрнаступ ще не почався, але чекати на нього залишилося не так довго.

Водночас генерал армії Микола Маломуж вважає, що терактом на Каховській ГЕС ворог хотів запобігти наступу ЗСУ. Вони хотіли не дати можливість українцям зайти до Криму наздоганяючи частини армії рф, які будуть відступати до Криму.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram