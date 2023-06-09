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Для перевірки залучатимуть поліцію: на Київщині ввели нове обмеження для розважальних закладів

17:57 9 червня 2023
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У Київській області на період дії режиму воєнного стану встановили обмеження щодо часу проведення розважальних заходів. Відтепер вони повинні завершуватись не пізніше 21:00.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Обмеження будуть діяти до закінчення дії правового режиму воєнного стану.

Також, за словами Кравченка, для перевірки дотримання цих норм у регіоні регулярно проводитимуться перевірки із залученням поліції.

Очільник КОВА додатково звернувся до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області і нагадав, що комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку — бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо — мають припиняти свою роботу.

Він наголосив, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.

Нагадаємо, в Києві, після трагічної загибелі киян біля зачиненого укриття під час ракетного удару ворога, почали активно перевіряти стан бомбосховищ. Перевірка показала, що більшість укриттів не знаходяться в належному стані, щоб там тривалий час могли перебувати люди, багато з них були зачинені.

В цілому по Україні робочі комісії перевірили понад 98% усіх бомбосховищ. В результаті виявлено, що закритими під час перевірки у масштабах країни було 5879 укриттів. Найбільше — у Запорізькій області, Львівській та Миколаївській областях. Найменше закритих укриттів виявили у Херсонській та Кіровоградській областях та у Києві.

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