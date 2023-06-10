Кривава любовна драма на Миколаївщині: чоловік застрелив трьох людей і наклав на себе руки (фото)
На Миколаївщині, де на Великдень російська ракета зруйнувала церкву, чоловік застрелив двох знайомих жінок і чоловіка, після чого вчинив самогубство. Як повідомили в обласному управлінні поліції, дзвінок від сусідів про постріли на території обійстя у смт Арбузинка надійшло на спецлінію 102 увечері 9 червня.
На місце події невідкладно прибули керівництво главку поліції та спецпризначенці. Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік у ході сварки із знайомою здійснив постріли з вогнепальної зброї в бік жінки, її матері та її співмешканця. Усі троє загинули на місці події.
Після скоєного зловмисник застрелився, тож мотиви його вчинку залишаються невстановленими.
За отриманою інформацією, загиблі не були пов'язані з вбивцею родинними зв'язками, молодша зі вбитих жінок була його знайомою, старша — матір'ю загиблої, а чоловік — співмешканцем.
Нині тривають слідчі дії, кримінальне провадження розпочатого за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, раніше під час сімейної сварки киян зловмисник завдав численні удари ножем батьку, а також травмував матір. При цьому він власноруч впустив до квартири поліцейських і сказав, що порізав ножем своїх батьків.
Фото поліції13
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