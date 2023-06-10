Кривава любовна драма на Миколаївщині: чоловік застрелив трьох людей і наклав на себе руки (фото)

На Миколаївщині, де на Великдень російська ракета зруйнувала церкву, чоловік застрелив двох знайомих жінок і чоловіка, після чого вчинив самогубство. Як повідомили в обласному управлінні поліції, дзвінок від сусідів про постріли на території обійстя у смт Арбузинка надійшло на спецлінію 102 увечері 9 червня.

На місце події невідкладно прибули керівництво главку поліції та спецпризначенці. Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік у ході сварки із знайомою здійснив постріли з вогнепальної зброї в бік жінки, її матері та її співмешканця. Усі троє загинули на місці події.

На місці злочину

Після скоєного зловмисник застрелився, тож мотиви його вчинку залишаються невстановленими.

За отриманою інформацією, загиблі не були пов'язані з вбивцею родинними зв'язками, молодша зі вбитих жінок була його знайомою, старша — матір'ю загиблої, а чоловік — співмешканцем.

Нині тривають слідчі дії, кримінальне провадження розпочатого за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, раніше під час сімейної сварки киян зловмисник завдав численні удари ножем батьку, а також травмував матір. При цьому він власноруч впустив до квартири поліцейських і сказав, що порізав ножем своїх батьків.

Фото поліції

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