Футболіст «Динамо» та збірної України одружився: зворушливі фото
Захисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Сирота, який зробив пропозицію своїй коханій дівчині Анастасії на початку нинішнього року, розлучився зі статусом холостяка.
Пара зіграла весілля одразу після завершення сезону-2022/2023. Судячи з фото, опублікованих футболістом, наречені не стали влаштовувати грандіозні урочистості й обмежилися скромним святкуванням.
А ось інший футболіст збірної України захисник Ілля Забарний, який виступає в англійській прем'єр-лізі за «Борнмут», вирішив організувати пишне весілля, на яке запросив колишніх партнерів по «Динамо» — Сергія Сидорчука, Георгія Бущана, Віталія Буяльського, Владислава Ваната, Олександра Андрієвського та інших.
Урочистість відбулася в Києві, куди футболіст приїхав у тому числі й заради збірної України, яка має зіграти товариський поєдинок з Німеччиною та відбірні поєдинки на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу Георгій Цитаїшвілі зіграв шикарне весілля в Грузії під «живі» пісні Тіни Кароль.110
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram