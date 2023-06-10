Як позбутися колорадського жука без хімії: простий рецепт

Колорадський жук — небезпечна комаха, здатна повністю знищити посадки картоплі, баклажанів, томатів, перцю та інших пасльонових. Досвідчені садівники радять боротися зі шкідником за допомогою сухої гірчиці та оцту.

Так, у разі правильного приготування та обробки кущів гірчиця з оцтом та господарським милом допомагає проти колорадського жука та інших шкідників картоплі: попелиці, слизу, дротяника, мідяниці, плодожорок, кліщів. При цьому суха гірчиця — нешкідливий органічний засіб, який не завдає шкоди людям, свійським тваринам та птахам, пише kartofan.org.

Зазначимо, що оцет та гірчиця не вбивають, а лише відлякують колорадських жуків неприємним запахом та смаком. Після нанесення розчину дорослі особини шукають інші картопляні кущі, що мають звичний аромат, а личинки менше обгладжують листя, яке після обробки стає кисло-гірким.

Оцет із гірчицею можна поєднувати з іншими хімічними препаратами та отрутами, націленими на знищення жуків.

Інгредієнти:

• суха гірчиця (порошок) — 100 г (5−6 столових ложок);

• оцет (9%) — 150 мл;

• господарське мило — 50 г;

• вода — 10 літрів.

Оцет посилює неприємний запах гірчиці, відлякуючи жуків. Господарське мило сприяє закріпленню розчину на листі, в результаті засіб не змивається росою або слабким дощем, що збільшує термін дії. Можна обійтися без мила та оцту, але ефективність буде у кілька разів нижчою.

Спосіб приготування:

1. Гірчицю залити окропом (10 літрів), перемішати, накрити і залишити на 24 години в темному місці з кімнатною температурою для настоювання.

2. Господарське мило натерти на тертці.

3. Додати в гірчичний настій оцет та мило. Перемішати.

4. Профільтрувати готовий засіб через бинт або марлю, складену в 2−3 шари.

5. Повністю обприскати кущі картоплі — листя з двох сторін та стебла, щоб не залишилося необроблених місць. Залишки розчину рівномірно вилити в міжряддя.

Обприскування потрібно проводити вдень у сонячну безвітряну погоду, доки личинки та жуки інтенсивно харчуються. Не повинно бути дощу, сильної роси, туману та підвищеної вологості. Залежно від погодних умов термін ефективної дії гірчиці та оцту — 4−12 діб. За потреби обробку можна проводити 4−5 разів за сезон.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому потрібно обов'язково знищувати жуків після збирання врожаю, а також про те, як можна боротися з колорадськими жуками за допомогою самих колорадських жуків.

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