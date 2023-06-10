Іран допомагає росії будувати завод з виробництва безпілотників для війни в Україні

Іран надає росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від москви, оскільки кремль прагне забезпечити стабільне постачання зброї для свого вторгнення в Україну. Про це стало відомо з даних американської розвідки, оприлюднених Білим домом. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що представники американської розвідки вважають, що завод у російській особливій економічній зоні «Алабуга» може запрацювати на початку наступного року. Білий дім також оприлюднив супутникові знімки, зроблені у квітні, пише apnews.com.

Він додав, що американські чиновники також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим односторонні ударні безпілотники іранського виробництва. За даними Білого дому, станом на травень росія отримала від Ірану сотні односторонніх ударних безпілотників, а також обладнання для їх виробництва.

«Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті, — сказав Кірбі. — Ми продовжуємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити та зірвати цю діяльність, в тому числі шляхом інформування громадськості — і ми готові зробити більше».

Водночас адміністрація Джона Байдена видала рекомендацію, покликану допомогти бізнесу та іншим урядам вжити заходів, щоб не допустити ненавмисного сприяння іранській програмі безпілотників. У повідомленні від міністерств торгівлі, державного департаменту, юстиції та казначейства йдеться про те, що «критично важливо, щоб приватний бізнес усвідомлював свої юридичні зобов'язання» щодо дотримання американського експортного контролю і санкцій.

За останні місяці Сполучені Штати, Європейський Союз і Велика Британія видали правила, покликані перекрити потік компонентів для безпілотників до росії та Ірану.

Минулого місяця Білий дім заявив, що росія прагне придбати додаткові сучасні ударні безпілотники в Ірану після того, як використала більшу частину з 400 безпілотників, які вона раніше придбала у Тегерана. Білий дім зазначив, що Іран також має зброю, яка надходить до нього з росії.

За даними Білого дому, Іран прагне придбати у росії додаткову військову техніку, в тому числі ударні вертольоти, радари й навчально-бойові літаки Як-130. У квітні Іран оголосив, що завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у рф.

Нагадаємо, днями путін визнав, що росії не вистачає сучасного озброєння.

Раніше стало відомо, окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня за вказівкою російського диктатора.

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