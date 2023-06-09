путін занервував через український наступ, адже росії не вистачає сучасної зброї: що ще сказав диктатор

Російський диктатор володимир путін, який живе в страху, вкрай рідко коментує події на фронті. Найчастіше бункерний мешканець обмежується загальноприйнятою на росії фразою, що спеціальна військова операція йде за планом. Так, путін ніяк не прокоментував втрату російською армією позицій у Харківській області чи її відступ із Херсона у листопаді минулого року. Проте не сьогодні. Президент російської федерації у коментарі пропагандистському інформагентству «РІА Новини» заявив, що український контрнаступ почався.

«Можна точно сказати, що український наступ почався. Про це свідчить використання стратегічних резервів української армії» , — заявив диктатор.

Також, на думку путіна, українські військові ніде не досягли поставленої мети та зазнають втрат, що перевищують «класичний показник».

«Але на жодній із ділянок бойових дій українські війська не досягли поставлених перед ними завдань», — сказав він.

Крім того, путін визнав, що росії не вистачає сучасного озброєння, але додав, що її ОПК розвивається швидко і «всі поставлені перед оборонкою завдання будуть безумовно виконані».

Можливо, під словами про швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу російський диктатор мав на увазі будівництво в Республіці Татарстан рф заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Супутниковий знімок 9 червня опублікував Білий дім.

ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується в так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

Як повідомив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, завод може запрацювати вже у квітні наступного року. За його словами, Іран продовжує постачати російським військовим ударні безпілотники власного виробництва через Каспійське море з Амірабаду в Ірані до Махачкали в росії.

Зазначається, що станом на травень москва отримала «сотні» іранських ударних безпілотників, а також обладнання для їхнього виробництва.

«Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити та зірвати цю діяльність, у тому числі шляхом інформування громадськості — і ми готові зробити більше», — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, офіційно Тегеран визнав, що поставив росії лише невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну — у лютому 2022 року.

Раніше ФАКТИ писали, що британський військовий аналітик Шон Белл порівняв путіна з Гітлером. На думку аналітика, росіянин робить такі самі стратегічні помилки, як і німецький диктатор.

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