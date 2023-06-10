Як взяти участь у додатковій сесії НМТ, якщо вчасно пройти тестування не вдалося

В Україні стартувало проведення основних сесій національного мультипредметного тесту. Усі зареєстровані учасники вже отримали запрошення з інформацією про дату, час і місце проведення тестування. Проте можуть виникнути обставини, за яких учасник не зможе взяти участі в НМТ. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Так, учасники, які не взяли участі в основних сесіях із поважних причин, протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування, у якому мали брати участь, можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював їх реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де відображено факти й обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях.

Якщо через певні обставини учаснику необхідно змінити місце проходження тестування — він може зазначити в заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій населений пункт в Україні, де перебуватиме під час проведення додаткових сесій, або країну і населений пункт за кордоном, у якому бажає пройти НМТ під час додаткових сесій, відмінний від того, який вказав під час реєстрації для участі в основних сесіях.

Заяву та підтвердні документи такий учасник також має подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який його реєстрував для участі в основних сесіях НМТ, протягом трьох робочих днів з дня проведення сесії НМТ, у якій він мав брати участь, в один із способів:

• за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);

• електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);

• особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Також подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через причини, на які не могли вплинути. З-поміж таких причин:

• різке погіршення їхнього стану здоров’я;

• виникнення в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

• дочасне припинення процедури НМТ в певній (-их) аудиторії (-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Такі учасники подають заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій до відповідного регіонального центру в день проведення НМТ до моменту виходу з ТЕЦ (через відповідального за ТЕЦ) або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях таких учасників приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ, і допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання їхніх результатів НМТ.

Розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у персональному кабінеті такого учасника.

Раніше учасників тестування застерігали від двох найбільш поширених помилок під час реєстрації на НМТ.

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