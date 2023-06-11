В Україні розпочалась масштабна перевірка пенсій: хто може залишитися без виплат

В Україні розпочалася масштабна перевірка даних отримувачів соціальних виплат, у тому числі й пенсіонерів, про проведення якої говорили вже досить давно.

Про це розповіла в етері «Українське радіо: Вінниця» керівниця Головного управління Пенсійного фонду області Олена Корчака.

За її словами, перевірку даних отримувачів проводять Міністерство фінансів України та Пенсійний фонд.

Верифікації підлягають особисті дані пенсіонера: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний номер, серія, номер паспорта, ІД-картки або інші документи, що засвідчують особу.

Звірка проводиться між даними реєстру застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд із даними Державних податкової та міграційної служб України, а також даними з держреєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Припинення нарахування та здійснення державної виплати за результатами перевірки провадиться:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

- у разі смерті одержувача пенсії.

Застраховані особи зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; виїзд за межі держави та про обставини, що викликають зміну статусу, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Олена Корчака зазначила, що з 1 травня 2023 року до Головного управління надійшла інформація про «недійсні» паспорти за 826 особами, з них до 564 електронних пенсійних справ внесено оновлені дані.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні перерахують пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Збільшення виплат для кожного українця буде індивідуальним.

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