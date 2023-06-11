Влітку мобілізацію посилять: кого можуть призвати

Як відомо, мобілізацію в Україні продовжили до кінця серпня 2023 року. Влітку ЗСУ знадобиться більша кількість підготовленого особового складу у зв'язку з очікуваним контрнаступом.

Тому громадянам від 18 до 60 років, навіть тим, які раніше вважалися непридатними до військової служби, слід бути готовими до призову.

Це стосується чоловіків, знятих з обліку за станом здоров'я, а також чоловіків 28−60 років, придатних чи обмежено придатних, пише odessa-life.od.ua.



Крім того, призвати можуть чоловіків 18−27 років, які приходять контрактну службу або перебувають на військовому обліку.

Після проходження медкомісії буде ухвалюватися рішення про те, хто поповнить особовий склад ЗСУ.

Зазначається, що медпрацівники тепер ретельніше будуть обстежувати громадян, які раніше отримали довідку про хворобу чи непридатність до військової служби.

На відстрочку, як і раніше, мають право студенти стаціонарів. Але якщо їх відраховують із навчального закладу, вони можуть бути призвані. Також студентів можуть призвати у період, коли вони, наприклад, вже закінчили навчання на бакалавра, але до магістратури ще не вступили.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі розповіли, на який «креатив» йдуть ухилянти, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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