Справжні терористи: названа причина посилення обстрілів окупантів на Херсонщині

Російські окупанти після передислокації на лівому березі Херсонщини знову посилили обстріли по цивільних. Вони свідомо атакують людей під час евакуації.

Про це розповіла в етері телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у неділю, 11 червня.

«Вони влаштували декілька ліній оборони на різній глибині. Зараз внаслідок підняття води на різних ділянках від 5 до 15 км вглиб лівого берега їм довелося відтягнути свої позиції, відступити і зайняти свої рубежі. Вони продовжують обстрілювати правобережжя, вже закріпившись на цих позиціях. Пару днів в них була метушня, вони передислоковувались. Зараз знов спостерігаємо збільшення кількості обстрілів. Вчора дуже потужно обстріляли Херсон, саме район евакуації, і продовжують обстрілювати населені пункти, які приймають людей після евакуації», — повідомила вона.

Гуменюк закликала не допускати масових скупчень і бути максимально обережними під час поширення будь-якої інформації у соціальних мережах, оскільки ворог моніторить ситуацію.

«Де збираються люди, створено хаби, вони намагаються туди влучити своєю артилерією. Це знову підкреслює, що ми маємо справу з терористом. Є необхідність бути дуже обережними навіть під час евакуації, не допускати скупчень людей. Звісно, вони продовжують використовувати і безпілотну розвідку. Вони звертають увагу на інформацію в соціальних мережах, де повідомляється, де збираються люди, куди привозиться гуманітарна допомога», — підкреслила вона.

Нагадаємо, за даними МВС, із підконтрольної Україні Херсонщини вдалося врятувати понад 2,6 тисячі людей. Евакуація триває. 29 людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Окупанти намагаються використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області. Росіяни перевдягаються у цивільний одяг, щоб змишатысь з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз на деяких рівнях у світі існує ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії в Україні, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Ця байдужість тільки заохочує терористів.

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