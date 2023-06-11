Постійно знаходяться на СТО: названо ТОП-5 найбільш ненадійних кросоверів

За визначенням кросовер — це універсал підвищеної прохідності, і, відповідно, надійності. Однак у цій лінійці є й такі витвори автоконструкторів, у які ще при їх створенні було допущено серйозні помилки.

Серед них автоексперти тематичного порталу «What Car?» виокремили Range Rover Evoque (2011−19 рр.), що страждає від такої кількості багів, що на їх виправлення йде маса часу. Зазначається, що понад 1/3 представників цієї моделі, які зламалися за 24 місяці, страждають від збоїв акумулятора і електрики, яка не має відношення до мотора. Тому цій моделі і було присвоєно зовсім невисокий рейтинг надійності — 78,8%.

Друга сходинка імпровізованого «списку ганьби» дісталася Nissan X-Trail (2014−22 рр.). Причина відповідної оцінки — регулярні поломки «всього і вся» в найбільш невідповідний момент. При цьому середній час усунення збоїв не перевищує 7 днів. Тож показник надійності X-Trail склав 75,8%.

На третьому місці антирейтингу — Peugeot 3008 з дизельним двигуном. Випуск цієї моделі стартував у 2017 році. Від частих поломок гальмівної системи, електрики, що не стосується двигуна, і вихлопної системи страждає саме дизельна версія (47% претензій проти 27% сумарно у бензинових і гібридних «побратимів»). Підсумковий показник надійності — 74,4%.

Нагадаємо, раніше було названо 5 ненадійних японських кросоверів, які продаються в Україні.

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