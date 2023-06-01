Як не вбити «автомат» на корейських кросоверах: три поради від експертів

Серед популярних автомобілів середньої цінової категорії, разом з визнаними західними марками, є й корейські авто з автоматичною коробкою передач.

Часто саме завдяки «автомату» вони дуже популярні на ринку.

За інформацією експертів, класичні автоматичні коробки можуть пройти до 250 тисяч кілометрів без ремонту. Але деякі власники корейських автомобілів звертаються до СТО через неправильну експлуатацію всього за два-три роки після покупки, пише «Твоя МАШИНА».

Фахівці нагадують, Що на ринку присутні моделі коробок A6GF1 або A6F22, які встановлюються з 2009 року на компактні автомобілі Hyundai та KIA. Є також модифікації A6MF1 та A6MF2, які встановлюються на кросовери цих брендів. Всі ці моделі мають подібну технічну базу і схожі недоліки.

Щоб зберегти автоматичну трансмісію у гарному стані, слід регулярно перевіряти рівень та якість масла, оскільки корейські автоматичні коробки вимагають чистої робочої рідини. Забруднене масло може призвести до засмічення гідроблока та проблем з перемиканням передач. Рекомендується після 100 тис. км пробігу змінювати масло кожні 30 тис. км.

Також необхідно уникати надмірного перемикання режимів коробки передач, зокрема з положення «D» в «P» або «N». Часті зміни режимів можуть призвести до зайвого зносу. Рекомендується встановлювати коробку у положення «P» тільки перед вимкненням двигуна.

При буксуванні на ґрунтових дорогах, особливо при холодному двигуні слід бути обережними, адже холодне масло у коробці може призвести до зайвого тиску на фрикціони та клапани. Рекомендується прогріти двигун та трансмісію перед буксуванням.

Раніше експерти назвали 5 надійних автомобілів, які служитимуть майже вічно.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram