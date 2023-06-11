Бісквітний торт з вершковим кремом і полуничною начинкою: незвичайна смакота (відео)
Обираючи полуницю для приготування корисних літніх десертів, слід переконатися, що вона стигла і червона, причому не тільки зовні, але і всередині. Серцевину полуниці буде добре видно в розрізі, Крім того, інтенсивно червоний колір ягоди забарвлює і вершки, які набувають вишуканого рожевого кольору.
Бісквіт зазвичай готують зі збитих з цукром яєць та борошна. При цьому жовтки і білки краще збивати окремо з додаванням дрібки солі, а вже потім домішувати в піну цукор. А щоб коржі для торта виходили більш ароматними, до тіста додають і ванільний цукор.
Складники тіста:
- жовтки — 4 шт.+сіль
- білки — 4 шт.+сіль
- цукор — 120 гр.
- ванільний цукор
- молоко — 40 мл.
- олія — 40 мл.
- борошно — 120 гр.
- розпушувач — 5 гр.
Як готувати:
- із зазначеної кількості продуктів печемо бісквіт. Залишаємо його для охолодження;
- полуницю (200 г) перебиваємо в блендері в пюре, додаємо цукор (50 г) і ставимо на вогонь до розчинення цукру;
- крохмаль (20 г) заливаємо холодною водою, перемішуємо, додаємо до полуничного пюре та проварюємо до загустіння. Знімаємо, охолоджуємо, перекладаємо в кондитерський мішок;
- для вершкового крему холодні вершки і холодний крем-сир поміщаємо в миску, додаємо цукрову пудру, і збиваємо спочатку на малих обертах міксера, збільшуючи швидкість доки крем не стане густим і стабільним;
- збираємо торт.
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