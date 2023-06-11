36.84 / 37.31 39.73 / 40.45
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Бісквітний торт з вершковим кремом і полуничною начинкою: незвичайна смакота (відео)

17:50 11 червня 2023
Торт

Обираючи полуницю для приготування корисних літніх десертів, слід переконатися, що вона стигла і червона, причому не тільки зовні, але і всередині. Серцевину полуниці буде добре видно в розрізі, Крім того, інтенсивно червоний колір ягоди забарвлює і вершки, які набувають вишуканого рожевого кольору.

Бісквіт зазвичай готують зі збитих з цукром яєць та борошна. При цьому жовтки і білки краще збивати окремо з додаванням дрібки солі, а вже потім домішувати в піну цукор. А щоб коржі для торта виходили більш ароматними, до тіста додають і ванільний цукор.

Складники тіста:

  • жовтки — 4 шт.+сіль
  • білки — 4 шт.+сіль
  • цукор — 120 гр.
  • ванільний цукор
  • молоко — 40 мл.
  • олія — 40 мл.
  • борошно — 120 гр.
  • розпушувач — 5 гр.

Як готувати:

  • із зазначеної кількості продуктів печемо бісквіт. Залишаємо його для охолодження;
  • полуницю (200 г) перебиваємо в блендері в пюре, додаємо цукор (50 г) і ставимо на вогонь до розчинення цукру;
  • крохмаль (20 г) заливаємо холодною водою, перемішуємо, додаємо до полуничного пюре та проварюємо до загустіння. Знімаємо, охолоджуємо, перекладаємо в кондитерський мішок;
  • для вершкового крему холодні вершки і холодний крем-сир поміщаємо в миску, додаємо цукрову пудру, і збиваємо спочатку на малих обертах міксера, збільшуючи швидкість доки крем не стане густим і стабільним;
  • збираємо торт.

Ви також можете порадувати рідних домашнім морозивом, для приготування якого не знадобиться спеціального обладнання.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гірчиця

Як позбутися колорадського жука без хімії: простий рецепт

знак

Ракам — романтичні стосунки, Дівам — приємне спілкування, Рибам — важлива інформація: гороскоп на 11 червня

пенсійне

В Україні розпочалась масштабна перевірка пенсій: хто може залишитися без виплат

Заправка авто

Українців попередили про зміну цін на бензин і ДП: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту