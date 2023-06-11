Бісквітний торт з вершковим кремом і полуничною начинкою: незвичайна смакота (відео)

Обираючи полуницю для приготування корисних літніх десертів, слід переконатися, що вона стигла і червона, причому не тільки зовні, але і всередині. Серцевину полуниці буде добре видно в розрізі, Крім того, інтенсивно червоний колір ягоди забарвлює і вершки, які набувають вишуканого рожевого кольору.

Бісквіт зазвичай готують зі збитих з цукром яєць та борошна. При цьому жовтки і білки краще збивати окремо з додаванням дрібки солі, а вже потім домішувати в піну цукор. А щоб коржі для торта виходили більш ароматними, до тіста додають і ванільний цукор.

Складники тіста:

жовтки — 4 шт.+сіль

білки — 4 шт.+сіль

цукор — 120 гр.

ванільний цукор

молоко — 40 мл.

олія — 40 мл.

борошно — 120 гр.

розпушувач — 5 гр.

Як готувати:

із зазначеної кількості продуктів печемо бісквіт. Залишаємо його для охолодження;

полуницю (200 г) перебиваємо в блендері в пюре, додаємо цукор (50 г) і ставимо на вогонь до розчинення цукру;

крохмаль (20 г) заливаємо холодною водою, перемішуємо, додаємо до полуничного пюре та проварюємо до загустіння. Знімаємо, охолоджуємо, перекладаємо в кондитерський мішок;

для вершкового крему холодні вершки і холодний крем-сир поміщаємо в миску, додаємо цукрову пудру, і збиваємо спочатку на малих обертах міксера, збільшуючи швидкість доки крем не стане густим і стабільним;

збираємо торт.

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