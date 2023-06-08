Полуниця може зменшити біль при остеоартриті: стало відомо, чому ця ягода точно має бути вашим десертом

Що може бути краще, ніж посмакувати соковиту червону полуницю? Цей фрукт також надзвичайно універсальний: він чудово підходить для смузі, вівсянки, йогуртових парфе, літніх десертів, або ж ви можете насолоджуватися ним самостійно як полуденним перекусом. Красива на вигляд і варта того, щоб нею насолоджуватися, полуниця має довгий список переваг, пише eatthis.com.

Ці ягоди багаті на вітамін С, антиоксиданти та різноманітні поліфеноли, які мають значний вплив на здоров'я та самопочуття. На імунну систему вітамін С впливає багатьма способами. По-перше, підтримує імунітет завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Діючи як антиоксидант, він підтримує клітини імунної системи, захищаючи їх від пошкоджень, які можуть виникнути під час імунної відповіді організму. Крім того, вітамін С стимулює вироблення і функцію білих кров'яних клітин.

Полуниця також може зменшити біль при остеоартриті. Остеоартрит — це поширений тип артриту, який зазвичай викликаний запаленням і призводить до болю в суглобах та руйнування хрящів. Дослідники виявили значну різницю в показниках болю між двома групами, причому в групі, яка вживала сублімовану полуницю, біль зменшився. Хоча це було дуже невелике дослідження, воно свідчить про те, що включення полуниці в раціон може допомогти впоратися з болем.

Полуниця може допомогти у профілактиці та лікуванні метаболічного синдрому завдяки своєму складу. Споживання продуктів, багатих на антиоксиданти, та продуктів з високим вмістом клітковини є поширеним дієтичним підходом до лікування метаболічного синдрому. Невелике дослідження, опубліковане в 2010 році, показало, що люди, які вживали полуничний напій, що містить еквівалент трьох чашок полуниці, мали нижчий рівень холестерину.

Одна чашка нарізаної полуниці містить приблизно три з половиною грами клітковини. Основна клітковина, що міститься в полуниці, — це нерозчинна клітковина, яка, як відомо, проходить через шлунково-кишковий тракт у незмінному вигляді, збільшуючи об'єм випорожнень. Це допомагає підтримувати гарне травлення.

Полуниця не тільки смачна, але й може допомогти полегшити симптоми депресії. Так, полуниця підвищує настрій, але вона також є хорошим джерелом фолатів: одна чашка нарізаної полуниці містить 39,8 мікрограма фолатів. Кілька невеликих досліджень виявили, що люди з діагнозом «депресія» мали нижчий рівень фолатів порівняно з тими, хто не страждав на депресію. Споживання більшої кількості фолатів не вилікує депресію, але задоволення потреб у фолатах може допомогти в її лікуванні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як полуниця впливає на стан шкіри обличчя.

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