Смачний порятунок від спеки: новий рецепт вершкового морозива від Лілії Цвіт

У спеку дуже актуалими є холодні десерти, як-от домашнє морозиво. Але вважається, що приготувати його не так вже й легко.

Однак це твердження спростувала львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка показала, як приготувати морозиво на сметані.

Інгридієнди:

сметана 20% - 400 г

цукор — 80 г

згущувач харчовий — 1 п.(12 г)

молоко — 200 мл

порошок для морозива — 1 п.(60 г)

яєчний білок — 3 шт.

цукор — 60 г

Крок 1. Збиваємо сметану з цукром і загущувачем до утворення густої піни.

Крок 2. З'єднуємо холодне молоко з порошком для морозива, збиваємо до загустіння (орієнтовно 3 хвилини).

Крок 3. У окрімій ємності збиваємо з цукром білки.

Крок 4. З'єднуємо усі три маси, перемішуючи на низьких обертах міксера.

Крок 5. Заливаємо готову масу у форму 20×20 см і ставимо у морозильну камеру на 3 години.

Важливо: перемішувати під час заморожування не потрібно!

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