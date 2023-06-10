Смачний порятунок від спеки: новий рецепт вершкового морозива від Лілії Цвіт
У спеку дуже актуалими є холодні десерти, як-от домашнє морозиво. Але вважається, що приготувати його не так вже й легко.
Однак це твердження спростувала львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка показала, як приготувати морозиво на сметані.
Інгридієнди:
- сметана 20% - 400 г
- цукор — 80 г
- згущувач харчовий — 1 п.(12 г)
- молоко — 200 мл
- порошок для морозива — 1 п.(60 г)
- яєчний білок — 3 шт.
- цукор — 60 г
Крок 1. Збиваємо сметану з цукром і загущувачем до утворення густої піни.
Крок 2. З'єднуємо холодне молоко з порошком для морозива, збиваємо до загустіння (орієнтовно 3 хвилини).
Крок 3. У окрімій ємності збиваємо з цукром білки.
Крок 4. З'єднуємо усі три маси, перемішуючи на низьких обертах міксера.
Крок 5. Заливаємо готову масу у форму 20×20 см і ставимо у морозильну камеру на 3 години.
Важливо: перемішувати під час заморожування не потрібно!
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