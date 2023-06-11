Судді-зрадники і не тільки: Зеленський ввів санкції ще проти 178 осіб, пов’язаних з росією

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 червня, розширив санкції проти росії та пов'язаних з нею людей. До санкційного списку потрапили 178 фізичних осіб.

Про це йдеться в Указі № 321/2023, опублікованому на сайті президента.

Глава держави своїм указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про санкції щодо ще 178 фізичних осіб.

«Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — зазначається в документі.

Більшість осіб, які потрапили до переліку, мають російське громадянство. Серед підсанкційних осіб здебільшого російські судді, зокрема судді конституційного суду рф. Також санкції ввели проти українських суддів-зрадників.

Повний список осіб, проти яких сьогодні ввели санкції, можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України під час повномасштабної війни продовжує вводити санкції проти рф. Також санкції проти росіян вводять країни-партнери та Європейський союз, який працює вже над 11 пакетом обмежень.

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