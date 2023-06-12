Від окупантів звільнені Ненудне, Сторожове, Новодарівка на Донеччині, ворог зазнає величезних втрат під Бахмутом, — Генштаб ЗСУ

Минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Атак дронами зазнали, зокрема, Дніпропетровщина та Харківська область, де влучання прийшлося на приватне підприємство.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав.

Зазначається, що впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.

Фото Генштабу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії — є успіх в районі Берхівського водосховища, де українські підрозділи просунулися вперед на 250 м.

«На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. На напрямках де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено», — зазначила вона.

Тим часлм експерти Інституту вивчення війни зазначають, що ЗСУ мають успіхи на у західних частинах Донеччини та Запорізької області. Окрім Благодатного та Макарівки, підрозділи Сил оборони України також звільнили Ненудне, Сторожове та Новодарівку.



В ISW звернули увагу на те, що російські джерела також підтверджують просування української армії, але намагаються знівелювати значення цього, заявляючи, що ЗСУ мають успіх у «сірих» зонах.



Аналітики зазначають, що минулими вихідними українські бійці вели успішні наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, але заяви про «прорив» є наразі передчасними.

Раніше повідомлялося, що окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого Криму дано доручення підготуватися до «евакуації» вглиб півострова або ж на територію росії. Зокрема, підготовка вже відбулася у місті Армянськ.



Фото Генштабу ЗСУ

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