Від окупантів звільнені Ненудне, Сторожове, Новодарівка на Донеччині, ворог зазнає величезних втрат під Бахмутом, — Генштаб ЗСУ
Минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Атак дронами зазнали, зокрема, Дніпропетровщина та Харківська область, де влучання прийшлося на приватне підприємство.
В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.
- На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав.
Зазначається, що впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії — є успіх в районі Берхівського водосховища, де українські підрозділи просунулися вперед на 250 м.
«На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. На напрямках де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено», — зазначила вона.
Тим часлм експерти Інституту вивчення війни зазначають, що ЗСУ мають успіхи на у західних частинах Донеччини та Запорізької області. Окрім Благодатного та Макарівки, підрозділи Сил оборони України також звільнили Ненудне, Сторожове та Новодарівку.
В ISW звернули увагу на те, що російські джерела також підтверджують просування української армії, але намагаються знівелювати значення цього, заявляючи, що ЗСУ мають успіх у «сірих» зонах.
Аналітики зазначають, що минулими вихідними українські бійці вели успішні наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, але заяви про «прорив» є наразі передчасними.
Раніше повідомлялося, що окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого Криму дано доручення підготуватися до «евакуації» вглиб півострова або ж на територію росії. Зокрема, підготовка вже відбулася у місті Армянськ.
Фото Генштабу ЗСУ
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