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Полонений «вагнерівець» відмовився від обміну, вирішивши воювати за Україну: стала відома реакція пригожина

9:02 12 червня 2023
Вагнерввець Владислав Ізмайлов

Під час обміну полоненими 11 червня, коли вдалося звільнити з полону 95 українських захисників, один із «вагнерівців» відмовився повертатися до росії і висловив бажання вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.

Як повідомляють у РДК, Владиславу Ізмайлову, колишньому в'язню самарської колонії, який потрапив у полон у листопаді минулого року, після відповідних перевірок нададуть можливість воювати проти путінських військ. Російські добровльці чекають у своїх лавах на інших учасників приватних воєнізованих формувань, які готові боротися проти «кривавої зграї путіна».

пригожин назвав Ізмайлова зрадником і пообіцяв йому «гідне покарання згідно з традиціями ПВК «Вагнера». «Я сподіваюся, що ми знайдемо і вб'ємо його в чесному бою», — заявив глава «вагнерівців», хоча традиційним у останніх, схоже, є вбивство за допомогою кувалди.

Також у РДК повідомили, що тримають слово, дане російським солдатам, які склали зброю в боях у Нової Таволжанцці в Білгородській області росії. Їх після надання належної медичної допомоги передали російській стороні на кордоні Сумської області та Білгородщини.

Нагадаємо, що росіяни були захоплені у полон під час рейду РДК та Легіону «Свобода Росії» по Білгородській області на початку липня цього року.

Фото — скріншот

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