Підліток з України став жертвою п'яного водія у Польщі

В Польщі, де навесні стався напад на громадянок України, в результаті якого одна жінка загинула, в лікарні помер 14-річний українець, нещодавно збитий п`яним водієм.

Як повідомляє видання inpoland.net.pl, ДТП сталося у Великопольскому воєводстві 11 червня.

На дорозі автівка Passat «догнала» машину Seicento, яка пригальмувала — водій побачив на узбіччі двох хлопчиків з велосипедами та зменшив швидкість. В результаті зіткнення Seicento викинуло на зустрічну Corsa, а водій Passat наїхав на 14-річних підлітків.

У ДТП постраждали 5 осіб, у тому числі й школярі з України. Один з хлопців помер, інший знаходиться у важкому стані.

Як пізніше з`ясувалося, водій Passat був нетверезим — в його крові виявили 1,6 проміле. Чоловіка — мешканця Шамотульського повіту — затримали.

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Фото Pixabay

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