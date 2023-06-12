Доплата за орден батька: в якому розмірі та кому з дітей її нарахують

Українці, нагороджені хоча б одним орденом, мають право на доплату до пенсії. Також право на доплати за нагороди батьків мають діти. Втім, не всі.

Видання «На пенсії» відповіло на запитання 72-річної жінки з ІІ групою інвалідності, пов'язаною із Чорнобильською катастрофою, батько якої під час Другої світової війни отримував нагороди. Однак у Пенсійному фонді їй у доплаті відмовили.

«Особи, нагороджені хоча б одним орденом, мають право на пенсію за особливі заслуги, яка призначається у розмірі від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму (від 418,16 до 837,2 гривні). За останніми правилами, за наявності одного ордену така виплата складає 23% (481,39 гривні). У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, її родичі можуть отримувати до своєї пенсії 70% від зазначеної надбавки (336,97 гривні)», — йдеться у відповіді.

Проте законодавство чітко визначає, хто має право на пенсійні виплати у зв'язку із втратою годувальника: «Якщо помер батько, то право на відповідні виплати мають діти, які не досягли 18 років, або старші за 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років Тому вважаємо, що Пенсійний фонд відмовив вам у призначенні відповідної доплати правомірно».

Нагадаємо, що пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, які були на його утриманні, якщо годувальник на день смерті отримав необхідний страховий стаж тривалістю від 1 до 15 років, залежно від його віку на час смерті.

Фото Pixabay

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