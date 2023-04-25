Пенсія зі втрати годувальника: у ПФУ розповіли про особливості нарахування виплат дітям

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, якщо годувальник на день смерті набув необхідний страховий стаж тривалістю від 1 до 15 років в залежності від його віку на час смерті.

Втім, як зазначають у Пенсійному фонді України, дітям пенсія в такому випадку призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

На двох та більше дітей призначається пенсія у розмірі 100 відсотків розміру пенсії за віком померлого годувальника.

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Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, окрім пенсій за особливі заслуги перед Україною і щомісячною доплатою до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам родин шахтарів, смерть яких настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання) не сягає на трьох і більше членів сім’ї — 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до вказаних розмірів.

Тобто, щомісячний розмір пенсійної виплати на 3-х дітей не може бути менше 3 139,50 грн (2093 грн х 150%, де 2093 — розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Такий вид пенсії виплачується дітям до досягнення ними 18-річного віку. Втім, виплати зберігаються тим, хто навчається на денній формі навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та має право на таку пенсію. Її продовжують платити до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Також виплати не припиняють, якщо така дитина була усиновлена.

Тим часом в Україні планують створити Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це надасть змогу родинам, які втратили такого годувальника, отримувати соціальні виплати незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи.

Фото Pixabay

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